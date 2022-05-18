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В СБ РФ заявили о намерении довести спецоперацию в Донбассе до конца

СБ РФ: задачи по денацификации Украины и защите ДНР и ЛНР будут полностью выполнены
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Фото: РИА Новости
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Задачи по демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса будут доведены до конца. Об этом в среду, 18 мая, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Со стороны Украины обстреляли российские села. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
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«Несмотря на все существующие трудности, специальная военная операция будет доведена до конца, а ее задачи, в том числе по демилитаризации и денацификации Украины, защите Донецкой и Луганской народных республик, — полностью выполнены», — заявил Нургалиев на встрече с главами дипломатических миссий иностранных государств.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. При этом он отметил, что в настоящее время переговоры не продолжаются. Руденко также добавил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва уверена в победе и достижении поставленных целей спецоперации по защите Донбасса. Он указал, что спецоперация идет по плану.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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