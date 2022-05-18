В Госдуме оценили планы США блокировать возможность выплат по госдолгу РФ

Власти США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт. Об этом в среду, 18 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя данные о планах Вашингтона заблокировать России возможность выплат по госдолгу.

«США добиваются ситуации, при которой Россия должна будет объявить дефолт по своим финансовым международным обязательствам. Это позволило бы обрушить рейтинг нашей страны и национального бизнеса, сделать существенно более проблемными и дорогими внешние заимствования, осложнить для России международную торговлю. Но американцы в этой борьбе с Россией пьют воду из пустого стакана», — отметил он.

По словам политика, дело в том, что именно западные партнеры и финансовые институты составляли основу внешних финансовых взаимоотношений России и в своей работе ориентировались на данные международных рейтинговых агентств. Он добавил, что именно западный бизнес активно работал с РФ, с российским госдолгом, на фондовом рынке страны и с акциями российских предприятий.

«После введения санкций эти взаимоотношения были разрушены. Сегодня никакие рейтинги не влияют на наше сотрудничество по причине его полного отсутствия. С другой стороны, взаимодействие России с партнерами из других стран опирается на двусторонние договоры, и рейтинги на них не влияют», — указал Нифантьев.

При этом депутат подчеркнул, что Минфин РФ готов оплачивать внешний долг рублями по курсу на день оплаты, исходя из того, что блокирование российских финансов на Западе незаконно и Россия имеет право на операционные действия со своими финансовыми накоплениями в валюте.

«Что будут делать с рублями держатели российского госдолга — не проблема РФ. В конце концов они могут продать рубли Германии или Италии, которым предстоит оплачивать поставки газа. Или же могут предъявлять претензии минфину США и экономическим советникам [президента США Джо] Байдена, учитывая, что существенную часть госдолга РФ держат американские пенсионные фонды, и американским пенсионерам перед осенними выборами в США было бы полезно знать, из-за кого их накопления стали дешевле», — заключил политик.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена намерена заблокировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Так, минфин США планирует аннулировать действие генеральной лицензии OFAC (управления по контролю за иностранными активами минфина США), исключающей выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Она позволяет РФ продолжать производить выплаты по облигациям. В СМИ заявляли, что именно она помогла предотвратить дефолт по государственному долгу в стране. Один из источников агентства, однако, сообщил, что окончательное решение еще не принято.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, потому как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

5 мая сообщалось, что Россия в очередной раз столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Еврооблигации «Россия-2026» выпущены в 2016 году с погашением в 2026-м на сумму $71,25 млн. Также на этот день назначен платеж по еврооблигациям «Россия-2036» (выпуск 2021 года), купон составит €26,5 млн.

При этом 25 мая истекает действие американской лицензии OFAC, которая позволяет американским гражданам получать платежи от российских госструктур — ЦБ РФ, Минфина, ФНБ, несмотря на санкции. Аналитики прогнозировали ситуацию, в которой Россия выплатит долг, но при этом американские кредиторы не получат денег, что может спровоцировать технический дефолт.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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