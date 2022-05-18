«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа
Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» приостановила планы по созданию комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Об этом 18 мая заявил первый заместитель гендиректора компании, директор дивизиона «Вакцины» Максим Стецюк.
«Мы, наверное, пока выбрали выжидательную позицию. <…> наверное, показательным будет вот этот сезон начиная с сентября, будет коронавирус, не будет, как он будет сочетаться с гриппом и будет ли такая потребность в комбинированной вакцине», — сказал он журналистам.
О планах создать комбинированную вакцину заявил президент «Нанолека» Владимир Христенко осенью 2021 года.
«Нанолек» специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарств. В частности, компания производит вакцины, препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний.
Также осенью 2021-го ученые Центра имени Гамалеи заявили о планах изобрести комбинированную вакцину, призванную создать в организме человека иммунитет от гриппа и от коронавирусной инфекции одновременно.
В январе 2022 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что представит первые результаты разработки единой вакцины в текущем году. По словам главы организации Сергея Чемезова, ученые наблюдают хорошие результаты исследований, однако «есть и над чем еще работать» перед запуском препарата в производство и для массового применения.
В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».
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