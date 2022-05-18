Российская дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства

Дочерняя компания Google в России сообщила о намерении обратиться с заявлением о банкротстве из-за невозможности исполнять обязательства. Об этом в среду, 18 мая, говорится на «Федресурсе».

Отмечается, что подобный сценарий в компании предвидят с 22 марта текущего года, пишет сайт kp.ru.

«Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона... обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)», — приводит фрагмент обращения НСН.

Также из сообщения следует, что компания предвидит в ближайшем будущем невозможность выполнять свои финансовые обязательства по зарплате, выходным пособиям и иным выплатам, пишет RT.

Заявление компании подадут в арбитражный суд, уточняет телеканал «360». Сроки рассмотрения пока неизвестны.

При этом в компании пообещали, что бесплатные сервисы будут доступны для российских пользователей. В их числе — Поиск, YouTube, Gmail, Android и Play, уточняет сайт aif.ru.

Ранее в этот день президент «Ростелекома» Михаил Осеевский также заявил, что Google продолжает работать в России. Серверы компании по-прежнему действуют на территории РФ, пишет «Москва 24».

Как напоминает телеканал «Звезда», ранее в мае российские приставы открыли исполнительное производство против Google LLC по причине невыплаты наложенного на компанию штрафа.

В общей сложности Роскомнадзор оштрафовал компанию более чем на 7 млрд рублей из-за неудаления запрещенного в РФ контента со своих ресурсов. Кроме того, сейчас в отношении ООО «Гугл» в Арбитражном суде инициировано несколько исков, где истцами выступают российские СМИ.

Из документов судебных решений, утвержденные оборотные штрафы для Google и Meta (признана экстремистской в РФ) составили 5% от годового дохода данных компаний. Компания была признана виновной по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ о повторном неудалении владельцем информационного ресурса запрещенного российским законодательством контента.

1 мая российские приставы возбудили в отношении Google дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей. Дело возбуждено на основании решения Таганского суда Москвы о выплате оборотного штрафа за неоднократный отказ удалить запрещенный в РФ контент.