На трофейной американской военной технике, поставленной западными странами Украине, обнаружили брак. Об этом в среду, 18 мая, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

«Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены», — объяснил он.

По словам Марочко, гранатометы работают с перебоями.

Как он уточнил, все поставляемое Киеву Западом оружие взято на вооружение в ЛНР.

Ранее в этот день стало известно, что российские военные уничтожили украинскую батарею 155-мм гаубиц М777 производства США. Как рассказал представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, вооружение нейтрализовали в районе населенного пункта Подгорное.

15 мая посольство США на Украине сообщило, что 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц М777 уже перевезены в эту страну. 13 мая представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что, если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву, поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Он выразил надежду, что этого удастся избежать.

В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. По его словам, члены НАТО уже предоставили военную помощь киевскому режиму на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных.

Днем ранее главы министерств иностранных дел «Большой семерки» в ходе встречи пришли к выводу, что нужно и дальше поставлять оружие Киеву «до тех пор, пока это будет необходимо».

26 апреля сообщалось, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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