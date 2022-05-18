Современные трамваи в ретростиле появятся в Петербурге

В Санкт-Петербурге на маршрут выведут 54 современных технологичных трамвая в ретростиле. Поставка партии запланирована на 2023 год.

Сделают такие трамваи на предприятии АО «Уралтрансмаш». 42 вагона будут состоять из трех секций, а 12 — из двух. Для удобства пассажиров их сделают низкопольными.

Трамваи стилизуют под подвижной состав 1950–1960-х годов. Телеканал «78» уточняет, что поставка таких ретровагонов обойдется почти в 13 млрд рублей.

В начале мая сообщалось, что в Петербурге временно изменят маршруты трех трамваев из-за ремонта путей на проспекте Стачек. Ремонтные работы продлятся до 22 мая. В этот период трамвай № 36 направят в объезд по улице Маршала Казакова и Десантников. Для удобства пассажиров также запустят временный маршрут № 12.