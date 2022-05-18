Хозяйка умершего в самолете пса предложила «Аэрофлоту» сделку

Хозяйка умершего в самолете «Аэрофлота» американского булли Тимона Лилия Мальцева 18 мая рассказала «Известиям», что может предпринять авиакомпания для решения проблемы.

Она заявила, что прекратит все разбирательства только в том случае, если «Аэрофлот» изменит правила перевозки.

«Я хочу, чтобы смерть моей собаки была ненапрасной», — пояснила она.

Мальцева подчеркнула, что не хочет думать о цене жизни Тимона в денежном эквиваленте, потому что отдала бы гораздо больше за то, чтобы пес был сейчас с ней.

Хозяйка американского булли сакцентировала внимание на том, что в данный момент разбирательство стоит на месте. Она отметила, что не доверяет «бумажке», которую ей выдали после вскрытия собаки в государственной клинике, поэтому будет назначена независимая судебная экспертиза. Мальцева добавила, что в процессе ей помогает депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

По ее словам, сейчас самое главное, чтобы тело пса отдали из экспертного учреждения ветлаборатории.

«Там установлено, от чего (умерла собака. — Ред.), но непонятна причинно-следственная связь», — сообщила хозяйка булли, подчеркнув, что еще предстоит решить много вопросов.

Мальцева рассказала, что Тимон был очень перспективным и в России таких собак нет «в плане костяка, телосложения». Она уверена, что именно поэтому с ней связывались клубы (разведения собак. — Ред.) и просили его на вязку. Это и побудило хозяйку пса заниматься его документами, объяснила женщина, добавив, что совсем недавно получила родословную собаки из Америки.

О гибели собаки стало известно 13 мая: во время полета на борту самолета «Аэрофлота» рейса Челябинск–Москва американский булли находился в багажном отсеке. Авиакомпания начала проверку, однако заявила, что о причинах смерти животного на данный момент говорить преждевременно. Сотрудники столичной транспортной прокуратуры также организовали проверку.

Ветеринар Татьяна Гольнева прокомментировала «Известиям» инцидент и предположила, что в отсеке забыли включить отопление, в результате собака умерла от переохлаждения, подчеркнув, что уверена «именно в халатности персонала».