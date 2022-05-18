Первый случай клещевого боррелиоза зарегистрировали в Тюменской области

В Тюменской области зарегистрировали первый за 2022 год случай заражения клещевым боррелиозом. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики.

По данным Роспотребнадзора, боррелиоз диагностирован у 48-летнего жителя Тюменского района. Случаи клещевого энцефалита в регионе не выявлены, уточняет MegaTyumen.ru.

С начала сезона к медикам с укусами клещей обратились более 4,2 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. детей. Случаи присасывания вредителей выявлены во всех административных территориях Тюменской области. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, Ишиме и Ишимском районе, а также Тобольске и Тобольском районе. Всем пострадавшим, кто не был привит от клещевого энцефалита, оказана экстренная профилактика иммуноглобулином.

Акарицидные обработки проведены на территориях детских садов, школ, учреждений здравоохранения, на кладбищах и в местах массового отдыха граждан на общей площади свыше 3,4 тыс. га.