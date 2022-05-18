Подготовка к пляжному сезону началась в Ульяновске

Сотрудники центра по благоустройству и озеленению Ульяновска приступили к наведению порядка на центральном городском пляже, а также в местах массового отдыха граждан у воды. Территории подготовят к 30 мая.

По словам директора центра Геннадия Моргунова, сотрудники собирают мусор, удаляют растительность, а также ведут ремонт малых архитектурных форм. На котлован у поселка Борьба привезли 300 т чистого речного песка, еще 400 т песка доставили на центральный городской пляж. Об этом пишет uplravda.ru. Просеивать песок для удаления мелкого мусора специалисты будут с помощью пляжеуборочного трактора каждую неделю.

Очисткой дна от опасных предметов занимались водолазы управления гражданской защиты Ульяновска. Кроме того, ремонт дорог к пляжам проведет «Дорремстрой». Приемом пляжей перед началом сезона займется специальная комиссия.

В администрации Ульяновска отметили, что для отдыхающих будет недоступен старый свияжский пляж. Рядом с ним ведется строительство транспортной развязки.

Ранее сообщалось, что в Башкирии к открытию сезона планируют подготовить 137 пляжей, десять из которых будут работать в Уфе.