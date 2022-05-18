Прямой эфир

Предприятие «Роскосмоса» перестало производить детские санки

0
Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детские санки, которые ранее производил самарский ракетно-космический центр «Прогресс» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос», — Ред.), больше не будут выпускаться. Такое заявление в интервью «Газете.Ru», опубликованном в среду, 18 мая, сделал гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Трудное детство: какие игрушки опасны для ребенка
Педиатры призывают настороженно относиться к неокубам, игрушкам с ворсом и магнитам

«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — отметил он.

Помимо ракет и спутников, ранее РКЦ «Прогресс» занимался производством широкого ассортимента медицинских одноразовых шприцов, водных катеров, мотолодок, детских санок, машинок для формования рогаликов, авиационной техники.

На данный момент на сайте компании в числе товаров для граждан значатся катер и пять типов лодок.

После того, как США и страны Евросоюза ввели санкции против космических предприятий России, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин озвучил планы нацелить освободившиеся из-за прекращения партнерских отношений ресурсы на создании систем двойного и военного назначения. Под санкциями оказался и самарский РКЦ «Прогресс» — производитель ракет «Союз», которые задействованы и для стартов к МКС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022