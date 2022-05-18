Предприятие «Роскосмоса» перестало производить детские санки

Детские санки, которые ранее производил самарский ракетно-космический центр «Прогресс» (дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос», — Ред.), больше не будут выпускаться. Такое заявление в интервью «Газете.Ru», опубликованном в среду, 18 мая, сделал гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Что касается детских санок, то это изделие было снято с производства. Мы достаточно длительный период времени реализовывали эту продукцию только со склада», — отметил он.

Помимо ракет и спутников, ранее РКЦ «Прогресс» занимался производством широкого ассортимента медицинских одноразовых шприцов, водных катеров, мотолодок, детских санок, машинок для формования рогаликов, авиационной техники.

На данный момент на сайте компании в числе товаров для граждан значатся катер и пять типов лодок.

После того, как США и страны Евросоюза ввели санкции против космических предприятий России, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин озвучил планы нацелить освободившиеся из-за прекращения партнерских отношений ресурсы на создании систем двойного и военного назначения. Под санкциями оказался и самарский РКЦ «Прогресс» — производитель ракет «Союз», которые задействованы и для стартов к МКС.