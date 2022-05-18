Прямой эфир
Мир
Финляндия ожидает прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая
Мир
Welt сообщила о недовольстве Украины проблемами с поставкой оружия из ФРГ
Культура
Глава Татарстана посетил в Госдуме выставку в честь 1100-летия принятия ислама
Интернет
Google оштрафовали в Испании на €10 млн
Мир
Россия вышлет 27 сотрудников дипмиссий Испании
Экономика
«Ростех» запустит серийное производство российских двигателей для фрегатов
Экономика
Минфин ожидает от Центробанка решений о дальнейшем снижении ключевой ставки
Экономика
Первые самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 появятся в 2024 году
Туризм
Минтранс и Ростуризм согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию
Интернет
Захарова призвала прекратить протекционизм в отношении западных интернет-компаний
Общество
В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса

Дело возбудили по факту смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Татарстане

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту столкновения вахтового микроавтобуса с грузовиком, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Авария произошла утром 18 мая на трассе Азнакаево – Бугульма. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat превысил скорость, потерял управление и врезался в грузовик «КамАЗ».

В результате ДТП водитель иномарки получил различные травмы. Его пассажир погиб на месте, пишет InKazan.ru.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.

Утром этого же дня четыре человека погибли в результате столкновения фуры и «КамАЗа», который осуществлял заграждение для бригады дорожных рабочих в Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022