Дело возбудили по факту смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту столкновения вахтового микроавтобуса с грузовиком, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Авария произошла утром 18 мая на трассе Азнакаево – Бугульма. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Fiat превысил скорость, потерял управление и врезался в грузовик «КамАЗ».

В результате ДТП водитель иномарки получил различные травмы. Его пассажир погиб на месте, пишет InKazan.ru.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование продолжается.

Утром этого же дня четыре человека погибли в результате столкновения фуры и «КамАЗа», который осуществлял заграждение для бригады дорожных рабочих в Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП.