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Пенсионерка из Кемерово держит в страхе весь подъезд из-за обрядов магии

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Фото: РЕН ТВ
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Пенсионерка из Кемерово уже который год держит в страхе своих соседей из-за магических обрядов, которые регулярно проводит на лестничных клетках. Об этом в среду, 18 мая, рассказали «Известиям» жильцы дома.

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С их слов, женщина возомнила себя то ли колдуньей, то ли посланницей темных сил. Так или иначе, она постоянно устраивает в подъезде странные ритуальные обряды — обливает двери святой водой, нашептывает проклятия и заговоры. Иногда в ее ковшике вместо воды оказывается хлорка. Из-за этого соседние двери все в разводах, а в подъезде — постоянная сырость.

«То она колдует на нас, то водой поливает весь подъезд, то дверь соседей обольет. Каждый день что-то новое происходит. Руки наставляет над дверью, шепчет что-то в дверь. В таком формате, как в фильмах показывают», — говорит сосед пенсионерки Александр Волик.

Из-за таких ритуалов мужчине пришлось заменить обычный дверной глазок на видеокамеру. Он также завел страницу в Telegram-канале, куда выкладывает видео с ежедневными обрядами соседки. Теперь за ними следят 20 тыс. подписчиков.

Как рассказывают жильцы, они пытались поговорить с бабушкой «по-соседски». Вопрос пытались решить и с помощью полиции. Однако из этого ничего не вышло. Пенсионерка отказывается выходить к участковому и не открывает дверь.

Ситуацию прокомментировал юрист Кирилл Ворожцов. Он уверен, что пенсионерку можно привлечь к административной ответственности. Для этого необходимо собрать доказательную базу в связи с порчей имущества, оценить ущерб или стоимость восстановительного ремонта. И уже на основании этого обращаться в суд.

Днем ранее сообщалось, что 83-летний пенсионер убил 84-летнего соседа из-за якобы наведенной на него порчи в Омской области. Тело мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено 13 мая в частном доме в поселке Центрально-Любинский. Подозреваемый нанес удары ножом в спину и шею соседу во время ссоры из-за того, что полагал, что сосед навел на него порчу, поэтому он стал часто болеть. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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