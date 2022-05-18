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В Гидрометцентре сообщили о скором возвращении Вильфанда с больничного на работу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд находится на больничном и скоро вернется к работе. Об этом заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил в среду, 18 мая.

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«Роман Менделевич на больничном, но скоро собирается поправиться, мы с ним сегодня разговаривали», — сказал Киктев агентству городских новостей «Москва».

Сам Вильфанд подтвердил, что приступит к работе через несколько дней. «Да, звоните с понедельника», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что Вильфанду прооперировали позвоночник. Недавно синоптику диагностировали грыжу в поясничном отделе позвоночника, после чего госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из московских клиник, передает НСН.

Ранее в среду в Гидрометцентре сообщили, что 18 мая москвичей ожидают облачная погода с прояснениями и местами небольшим дождем, а также до 16 градусов тепла.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от 14 до 16 градусов тепла, ночью — до +6 градусов, сообщает телеканал «360».

На территории Московской области ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля в дневное время суток и от +3 до +8 градусов — в ночное.

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