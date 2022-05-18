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Экшн-камера сняла работу мобильного миномета по укрепленному району ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экшн-камера сняла работу мобильного миномета по укрепленному району Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса. Видео появилось в распоряжении «Известий» 18 мая.

Камера была установлена на шлем одного из бойцов во время запуска снаряда по укрепрайону. На кадрах видно, что считанные секунды уходят на корректировку миномета и подготовку снаряда.

Зачистку укрепрайона ВСУ провел спецназ Росгвардии.

С коптера съемочная группа «Известий» запечатлела последствия работы расчета мобильного миномета. На кадрах показано, что российская артиллерия попала в цель. Разведчики, управляемые беспилотником, мгновенно сообщают минометному расчету нужные координаты.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало видео поражения поставленных США гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета российским дроном-камикадзе «Куб». Кадры сняты с беспилотника. На них видны батарея из двух 155-миллиметровых гаубиц M777 и артиллерийские расчеты. В этот момент «Куб» пикирует между двумя гаубицами и взрывается. Разлетевшиеся осколки поражают личный состав и гаубицы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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