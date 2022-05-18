В «Единой России» не согласились с идеей отказа от осенних выборов

Партия «Единая Россия» категорически не согласна с идеей отказа от осенних выборов под предлогом специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в среду, 18 мая, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции (СВО). Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. «Единая Россия» с этим категорически не согласна», — заявил Турчак.

Он добавил, что лишать людей права выбора нельзя ни при каких обстоятельствах.

«Источником власти в России является народ, это записано в нашей Конституции <…> Политическая конкуренция не ослабляет страну, а, напротив, делает ее сильнее» — заключил секретарь генсовета партии.

Накануне глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов в ходе пленарного заседания предложил перенести запланированные на сентябрь этого года выборы и провести их после окончания военной операции по защите Донбасса.

Политик также предложил направить средства, которые предназначены для избирательных кампаний, в Вооруженные силы РФ.

27 апреля в Кремле сообщили, что российские власти не обсуждают вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов российских регионов.

26 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила шесть заявок от регионов о желании использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в единый день голосования в 2022 году.