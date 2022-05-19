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Где смотреть прямую линию с Путиным 2022 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2022 году состоится прямая линия россиян с президентом Владимиром Путиным. Он традиционно ответит на вопросы граждан, которые можно отправить заранее. В минувшие годы была возможность писать текстовые и голосовые сообщения, записывать видео, звонить президенту.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, сообщил, что подготовка уже началась. Прямая трансляция общения Путина с жителями Российской Федерации доступна на телеканале и сайте «Известия». Дата и время прямой линии будут опубликованы на нашем сайте дополнительно.

Прямая линия — один из коммуникационных форматов президента с народом. Первый раз она состоялась в 2001 году, в дальнейшем проводилась почти каждый год.

В последний раз онлайн прошел 30 июня 2021 года. Глава государства ответил на семь десятков вопросов. Сообщается, что остальные обращения не остались без внимания. Некоторые проблемы граждан были решены до старта мероприятия, а потому не озвучивались в студии.

Продолжительность прямой линии не регламентирована. Как правило, Путин общается с россиянами более 3,5 часа. Руководители ведомств или федеральных субъектов получают задачи от президента.

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