В результате обстрела села Солохи со стороны Украины повреждены шесть домов

В результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области повреждены шесть домовладений, легковой автомобиль и линия электропередачи. Об этом 18 мая в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По раненому. Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — добавил он.

Об обстреле населенного пункта стало известно ранее 18 мая. Как уточнял тогда глава области, всего пострадал один человек. Оперативные службы приступили к работе. На месте находится глава Белгородского района Владимир Перцев.

Накануне село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Была повреждена линия электропередачи. В тот же день Следственный комитет России (СК РФ) сообщил о том, что зафиксировал инцидент и будет его расследовать. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В соседнем регионе — Курской области — также 17 мая сообщалось об обстреле села Алексеевка. Он велся из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. В результате получили повреждения вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Обстрел был подавлен ответным огнем российских пограничников. Никто из жителей не пострадал.

11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах РФ был введен «желтый» уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.