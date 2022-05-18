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Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии на Авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин в среду, 18 мая, показал работу артиллерии на Авдеевском направлении в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса.

Установки расположены в лесном массиве, рядом друг с другом. Боеприпасы подвозят на грузовике, после чего происходит загрузка боекомплекта в самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Корреспондент пояснил, что машина обязательно отъезжает на безопасное расстояние, так как во время ведения огня происходит сильная взрывная волна.

Продолжается системное уничтожение военной инфраструктуры ВСУ. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».

Перед началом стрельбы производится корректировка. Учитываются, в том числе, и метеорологические условия.

«Погода сегодня пасмурная, идет дождь. Это, с одной стороны, хорошо, потому что не работают вражеские беспилотники. Но при этом корректировать огонь приходится тщательнее, потому что в таких условиях снаряды ведут себя чуть иначе», — рассказал журналист.

После стрельбы артиллерия «сворачивается» и покидает позицию.

14 мая военный корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Золотое. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу. Журналист добавил, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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