Звуки взрывов слышны в Херсонской области 18 мая. Об этом с места событий сообщает военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По предварительной информации, там сработала противовоздушная оборона. Подробности выясняются.

16 мая украинские военные нанесли удар по жилым кварталам Херсона из реактивной системы залпового огня «Смерч».

В тот же день сообщалось, что мирный житель поселка Чернобаевка под Херсоном погиб в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны украинских войск.

9 мая Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону ракеты системы «Ураган». Всего было запущено восемь ракет по центру города, где проходило шествие «Бессмертного полка». В частности, пять целей были сбиты ориентировочно в районе Чернобаевки, остальные также были поражены.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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