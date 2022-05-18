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Губернатор Белгородской области заявил об обстреле со стороны Украины села Солохи

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Село Солохи в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что на месте происшествия находится глава поселения, также в село выехал глава района, работают оперативные службы.

Более подробную информацию Гладков пообещал сообщить позже.

Накануне губернатор Белгородской области рассказал обстреле со стороны Украины села Безымено. По его информации, есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести.

Ранее, 17 мая, стало известно, что в Белгородской области за всё время проведения спецоперации по защите Донбасса от обстрелов со стороны украинских войск пострадал 281 дом, из них 126 уже восстановлены.

До этого, 12 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия якобы не проводит военных операций на территории РФ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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