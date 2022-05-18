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Почти 400 человек пострадали от укусов клещей в Тверской области

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С начала теплого сезона в Тверской области зарегистрировано 389 случаев укусов клещей. Управление Роспотребнадзора ведет еженедельный мониторинг активности вредителей.

Врач-терапевт перечислила последствия укуса клеща

По последним данным, в числе пострадавших 147 детей. Специалисты провели профилактику инфекционных заболеваний сывороточным препаратом 123 детям, пишут «Тверские ведомости».

По итогам 2021 года почти 4 тыс. жителей региона пострадали от укусов клещей. У 18 пострадавших диагностировали клещевой боррелиоз, у одного — энцефалит.

Ранее сообщалось, что с начала сезона от укусов клещей в Карелии пострадали почти 200 человек, из них больше 60 — дети. Всплеск количества жалоб на вредителей отмечен за последнюю неделю, в течение которой к врачам обратились 148 человек.

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