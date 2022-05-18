Команда «Известий» впервые поучаствует в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Главный российский полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится уже в ближайшее воскресенье, 22 мая. Команда МИЦ «Известия» не осталась в стороне от праздника спорта. Наши сотрудники будут не только освещать грандиозное зрелище, которое пройдет в 85 городах России, но и примут непосредственное участие в соревнованиях. В 9 часов в Москве легкоатлетическая сборная «Известий» из 10 человек выйдет на старт, как и 15 тысяч других любителей бега столицы.

Стартуем и финишируем на Васильевском спуске. «Фиолетовая» группа поддержки будет помогать коллегам на всей дистанции — плакатом, добрым словом, музыкой и известными всем бегунам приветствиями — «пятюнями».

«Для «Известий» командный забег – это первый опыт, и желающих было очень много. Коллеги готовились к участию еще в 2021 году, но из-за пандемии мероприятие перенесли. 22 мая дружная команда из 10 человек поборется за победу. Также мы готовим большую группу поддержки», - отметили в пресс-службе.

VI всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» претендует на мировой рекорд — в состязании ожидается участие 120 тыс. человек по всей стране, об этом рассказала глава оргкомитета мероприятия, руководитель проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу.

Телеканал «Известия» будет вести репортажи с всероссийского полумарафона из Москвы.