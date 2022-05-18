Песков не связывает вывод военных с «Азовстали» с возобновлением переговоров с Украиной

Заблокированные на мариупольском заводе «Азовсталь» украинские военные сдаются в плен, однако этот процесс никак не связан с возобновлением диалога с Украиной. Наоборот, Москва констатировала полное отсутствие желания Киева продолжать переговоры. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Помимо этого, он опроверг информацию об эвакуации военных, о которой днем ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, подчеркивая надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отрицание украинских руководством сдачу бойцов в плен и рассказы об эвакуации пропагандой, основанной на лжи.

«Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются», — подчеркнул Песков на вопрос о том, рассматривается ли этот шаг как капитуляция.

Он сакцентировал внимание на том, что переговоры России и Украины «действительно не продвигаются».

По данным Минобороны, заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. Так, 18 мая еще 694 боевика сдались в плен за прошедшие сутки, в их числе 29 раненых.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил: всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска ДНР.

Ранее в Следственном комитете РФ отмечали, что сдавшиеся украинские боевики будут допрошены. Российские следователи установят личности националистов и проверят их на причастность к совершенным против жителей преступлениям.

12 мая заместитель командира украинской националистической группировки «Азов» Святослав Паламар сообщил о порядка 600 тяжело раненных в Мариуполе националистах. По его словам, Киев не предпринимает мер по деблокации, однако боевики «Азова» на тот момент еще надеялись, что правительство Украины «сделает невозможное, чтобы спасти» их. Паламар также обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться». Обращались украинские националисты, заблокированные на заводе «Азовсталь», и к американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску с просьбой забрать их с территории предприятия в Мариуполе, однако бизнесмен не ответил. Группировка также активно пыталась уговорить помочь им другие страны, националисты обращались даже к израильскому и турецкому правительству.

Еще 19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на «Азовстали» сдаться. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Кроме того, в Минобороны рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских военных, блокированных на заводе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».