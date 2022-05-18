В Совбезе оценили масштабы последствий цифрового терроризма

Цифровой терроризм по масштабам возможных последствий может быть сопоставим с действием оружия массового уничтожения. Об этом 18 мая заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков на встрече с 96 послами иностранных государств в Москве.

Коков отметил, что террористы, используя информационно-коммуникационные технологии, активнее расширяют географию распространения деструктивной идеологии. Кроме того, злоумышленники дистанционно устанавливают связи с новыми сторонниками, привлекают финансовые средства, ведут подготовку терактов, в том числе в киберпространстве.

«Можно сделать вывод о том, что наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам возможных последствий может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — подвел итог замсекретаря Совбеза.

Кроме того, Коков, ссылаясь на данные экспертных оценок, сообщил, что в интернете действует около 30 тыс. террористических и экстремистских сайтов.

Накануне Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к британскому сайту брокера Interactive Brokers. Как отмечается в заявлении ведомства, причиной блокировки послужило распространение материалов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

1 марта портал «МВД Медиа» сообщил, что в даркнете были выявлены объявления с заказами терактов против России. Оперативники установили, что в размещенных материалах злоумышленники предлагали пользователям Сети за денежное вознаграждение совершать как террористические акты, так и другие преступления. Правоохранители полагают, что распространением данных сведений занимались «call-центры, расположенные на Украине.