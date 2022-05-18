Дождливую неделю прогнозируют в Оренбургской области

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила жителей Оренбургской области об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается дождливая неделя.

Согласно прогнозам, до конца суток 18 мая в Оренбуржье местами пройдут кратковременные дожди, вероятные грозы с градом. Ветер усилится до 11 м/с, температура воздуха составит +12…+17 градусов. Также кратковременные дожди с грозами ожидаются 19 мая. Ветер усилится до 13-18 м/с. Об этом пишет «Урал56.Ру».

20 мая осадки вероятны в западных и центральных районах Оренбуржья. Проливной дождь ожидается в Орске. Ветер местами может усиливаться до 17-18 м/с.

Ранее МЧС предупредило об аномально сильных дождях в Свердловской области. Осадки с грозами и градом могут привести к нарушениям в работе транспорта и энергообъектов.