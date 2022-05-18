Почти 140 пляжей откроют летом в Башкортостане

Купальный сезон начнется 1 июня в Башкирии. К открытию готовят 137 пляжей в 57 муниципалитетах. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирек Сагитов.

В Нуримановском районе планируется открытие 11 пляжей. Еще по 10 пляжей начнут работу в Уфе и Абзелиловском районе. Шесть пляжей будут принимать отдыхающих в Мелеузовском районе. Семь пляжей откроют в Туймазинском районе. Полный список территорий отдыха у воды публикует «МедиаКорСеть».

Согласно указу главы Башкирии, в республике было предусмотрено открытие 200 пляжей. Ирек Сагитов поручил главам муниципалитетов пересмотреть планы по количеству подготавливаемых территорий.

Ранее о подготовке пляжей сообщили власти Калининграда. Городские зоны отдыха у воды откроются 27 мая.