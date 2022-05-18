Аналитик оценил планы ЕС по продаже квот углеродных выбросов

Евросоюз, планирующий продажу квот на выбросы углерода для снижения зависимости от России, по сути, хочет сделать деньги из воздуха. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в среду, 18 мая.

Ранее в этот же день британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ЕС готов продать дополнительные квоты на углеродные выбросы, чтобы профинансировать отказ альянса от российских энергоресурсов. Указывалось, что Брюсселю сейчас нужно около €20 млрд на финансирование отказа Евросоюза от поставок российских нефти и газа. Собрать эту сумму они хотят как раз с помощью продажи дополнительных квот на выброс углекислого газа. Всего к концу десятилетия Европа собирается инвестировать около €200 млрд в инфраструктуру и альтернативные источники энергии, чтобы избавиться от зависимости от поставок российских энергоресурсов.

По данным издания, продавая новые квоты на выбросы углеводородов, объединение ставит под угрозу свои проекты по противодействию изменению климата.

Юшков отметил, что €20 млрд на финансирование отказа от поставок российских нефти и газа — это копейки, так как только один терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) стоит несколько миллиардов долларов, поэтому нужно собирать «гораздо большие суммы».

Аналитик рассказал, что сначала Европейский союз придумал инструмент торговли квотам: когда государство, либо национальные органы разрешают делать дополнительные выбросы парниковых газов. То есть сначала они вводят запрет на эти выбросы, а потом за деньги пытаются расширить возможности делать дополнительные выбросы, подчеркнул он.

Вырученные средства альянс собирается пустить на строительство инфраструктуры, которая к конце 2020-х годов позволит им отказаться от российского углеводорода, добавил аналитик ФНЭБ. Он допустил, что ЕС, возможно, сможет отказаться от российской нефти раньше — из-за смены рынков покупки.

С газом же, по его словам, все сложнее: развернуть газопроводы нельзя, поменяться рынками сбыта с другими странами не получится. Это означает, что европейцам придется развивать возобновляемую энергетику, что поможет им отказаться от газа вообще, считает он.

Сократив потребление газа вообще, европейцы собираются купить дополнительные объемы газа не российского происхождения, но для этого надо создать преемную инфраструктуру для СПГ, построить терминалы для танкеров, указал Юшков. Также необходимо простимулировать производителей СПГ в странах, откуда Брюссель планирует закупать этот ресурс, чтобы они начали больше производить и появились бы дополнительные объемы для поставок, заключил он.

11 мая Financial Times сообщила, что ЕС понадобится около €195 млрд для устранения энергозависимости от России. По новому плану Еврокомиссии страны блока должны будут совместно создать устойчивую энергетическую систему и снизить экспорт российских энергоресурсов.

27 марта The Guardian писала, что продвижение новых проектов по экспорту газа из США в Евросоюз может привести к катастрофе для климата. Продолжение текущего курса объединения на отказ от экономических связей с Россией в области энергетики издание назвало «смертным приговором» для климата.

Сейчас на рассмотрении Брюсселя находится шестой пакет санкций против энергодобывающего сектора РФ. Новые ограничения не поддержали некоторые страны, чья экономика серьезно пострадает при разрыве отношений с Москвой.

8 мая стало известно, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по ограничительным мерам, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

В Кремле заявили, что готовят ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Ряд стран Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости республик Донбасса. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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