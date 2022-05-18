Россия вышлет 27 сотрудников дипмиссий Испании

Москва высылает 27 сотрудников испанских дипломатических миссий. Об этом 18 мая говорится в сообщении на сайте МИД России.

«18 мая в МИД России был вызван посол Испании в Москве М.Гомес Мартинес. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании «persona non grata», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Испанскую сторону предупредили, что недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях.

Из России в качестве ответной меры подлежат высылке 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге. Эти дипломаты объявлены «persona non grata». Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты.

В этот же день стало известно, что в в качестве ответной меры из России будет выслано 24 сотрудника итальянской дипмиссии. Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов еще 5 апреля. В итальянском МИДе тогда отмечали, что такое решение принято по соображениям «национальной безопасности».

Также 18 мая в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Франции, Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России. Как подчеркнули в российском министерстве, такой шаг Парижа нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.