Приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить запланированный на июнь саммит НАТО в Мадриде — ужасная новость. Такое мнение выразил журналист Ихинио Поло в статье для Rebelion.

«Это ужасная новость, которая усиливает тревогу, распространяющуюся в Европе», — отметил он.

По его мнению, Зеленский не является достойным правителем, каким его пытается изобразить западная пропаганда.

«Он коррумпированный человек и пособник коррупции в своей стране. Президент, который согласился превратить Украину в опасную площадку для агрессии против России, потому что продолжающееся расширение НАТО не укрепляет мир. Зеленский — человек, который превратил свою страну в колонию США», — написал журналист.

Поло также подчеркнул, что приглашение Зеленского на саммит «лишь подтверждает возможность вступления Украины в НАТО», что, по его мнению, не поспособствует разрешению конфликта.

В заключении автор статьи выразил уверенность в том, что Украина должна принять нейтральный статус и отказаться от членства в НАТО, что обеспечивает сосуществование и дает гарантии безопасности России и Европы в целом.

16 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в НАТО могло бы привести к территориальному спору Российской Федерации с государством, входящим в альянс.

25 апреля стало известно, что Украина не будет вносить изменения в конституцию, где закреплен курс на вступление в НАТО.

11 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в том числе пообещав Украине вступление в НАТО.

При этом в марте Зеленский заявил о необходимости признать факт, что, несмотря на слова об открытых дверях, альянс не намерен принимать страну, пишет «Газета.ru».

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.