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Google оштрафовали в Испании на €10 млн

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Американская компания Google оштрафована на €10 млн за нарушение правил защиты данных агентством по защите данных Испании (AEPD). Об этом заявили в самом агентстве в среду, 18 мая.

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«AEPD опубликовало резолюцию по делу, возбужденному против компании Google LLC, в котором оно заявляет о наличии двух очень серьезных нарушений правил защиты данных и налагает штраф в размере €10 млн», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что нарушения связаны с предоставлением данных третьим лицам без имеющихся на то законных оснований, а также препятствованием осуществлению «права граждан на удаление».

В России Google ранее был оштрафован на общую сумму 7 млрд рублей за неудаление запрещенного в РФ контента на принадлежащей компании платформе YouTube.

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