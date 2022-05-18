Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области

Четыре человека погибли в результате столкновения фуры и «КамАЗа», который осуществлял заграждение для бригады дорожных рабочих в Свердловской области. Прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП.

Авария произошла утром 18 мая на Новомосковском тракте под Первоуральском. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Scania протаранил стоявший «КамАЗ». Второй грузовик завалился на бок. В результате столкновения погибли водитель фуры, а также трое мужчин, выполнявших строительные работы на дороге. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдение режима труда и отдыха водителей. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении трех автомобилей в Усть-Илимске Иркутской области. В результате аварии погибли два человека, пострадали пятеро.