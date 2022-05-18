Минобороны показало видео уничтожения гаубиц США на Украине

Российские военные уничтожили украинскую батарею 155 мм гаубиц М777 производства Соединенных Штатов. Об этом в среду, 18 мая, сообщил представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что батарея гаубиц была поражена в районе населенного пункта Подгорное. Конашенков также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, российские военные уничтожили понтонную переправу, наведенную украинскими вооруженными силами для форсирования реки Северный Донец.

15 мая посольство США на Украине сообщило, что 89 из 90 запланированных к передаче гаубиц М777 уже перевезены в эту страну. 13 мая представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что, если сенат США не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву, поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Он выразил надежду, что этого удастся избежать.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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