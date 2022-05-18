В Китае обвинили Запад в лицемерии из-за желания нажиться на Украине

Западные страны, особенно США, готовы воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешевого зерна. Об этом 17 мая говорится в публикации на сайте Global Times.

Как говорится в статье, ранее западные страны пытались установить контроль за нефтью.

«Теперь, когда зерно становится все более востребованным и стратегически важным, Запад еще раз продемонстрировал свою жадную и злую природу», — отметили авторы статьи.

Они напомнили, что в начале недели глава МИД Канады Мелани Джоли заявила, что Запад должен действовать быстро, чтобы помочь Украине экспортировать запасы зерна в ответ на обострение глобального продовольственного кризиса.



«Нам нужно убедиться, что мы освобождаем украинскую пшеницу и отправляем ее в европейские порты для отправки», — подчеркнула дипломат.



По данным сервиса IHS Markit, именно Украина была вторым по величине поставщиком зерна в Европейский Союз в 2021 году, на ее долю приходилось 14% от общего объема импорта зерна ЕС.



На прошлой неделе Европейская комиссия объявила о стратегии «Дороги солидарности ЕС-Украина», направленной на «разблокирование границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных маршрутов для экспорта украинского зерна».

Как отметил изданию неназванный китайский специалист, призывы Джоли больше благоприятствуют Западу, чем всему миру.



«Помогая Украине «освободить свою пшеницу», некоторые западные страны пытаются решить проблему нехватки продовольствия. Они могут воспользоваться несчастьем Украины, чтобы купить больше еды по относительно более низким ценам», — отметил он, обратив внимание на интересы Запада.

Призывая к «спасению» украинской пшеницы, некоторые западные страны продолжают поставки оружия в Украину, напомнил эксперт. Он привел в пример премьер-министра Канады Джастина Трюдо, объявившего о новых вооружениях и поставок техники для Украины.

«Они принимают только победу и прибыль, ни капельки неудачи или проигрыша», — сказал китайский эксперт.



Ранее в среду стало известно, что под давлением Европейского союза Украина альтернативными путями вывозит резервы пшеницы из хранилищ одесского порта, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. В морской гавани Одессы до 24 февраля было более 200 тыс. т пшеницы, а в начале марта украинские власти отдали приказ изъять все продовольственные грузы порта.