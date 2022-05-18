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Синоптик рассказала о погоде в Москве и области в выходные

Синоптик Волосюк рассказала о погоде в Москве и области в выходные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В московском регионе ожидаются заморозки до -2 ночью на выходных, а днем будет примерно +15 градусов. Об этом в среду, 18 мая, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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Она подчеркнула, что до конца этой недели в Центральную Россию и столичный регион продолжит поступать сырой и холодный Арктический воздух. Температура будет ниже среднестатистических значений за многие годы на 5-6 градусов.

«Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до 1-4 градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1-2 градусов», — приводит «РИА Новости» ее слова

Жителей московского региона ждет облачность с прояснениями и +12…+17 градусов, ветер северный.

Ранее о заморозках 20 мая в Москве предупреждал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что температура воздуха на этой неделе будет постепенно опускаться, временами пройдут дожди.

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