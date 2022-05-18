Париж отреагировал на высылку 34 французских дипломатов из России

Франция сожалеет в связи с решением Москвы объявить 34 сотрудника французских дипведомств персонами нон грата, заявили 18 мая в МИД Франции.

В ведомстве отметили, что считают такое решение необоснованным.

«Франция решительно осуждает принятое сегодня Российской Федерацией решение о высылке французских дипломатов и сотрудников посольства Франции в России. Это решение представлено российской стороной как ответ на объявление 4 и 11 апреля решения Франции о высылке нескольких десятков российских агентов, действующих на нашей территории с дипломатическим статусом и действующих вопреки интересам нашей безопасности», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что решение российских властей «не имеет законных оснований».

Ранее 18 мая в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Франции, Москва объявила персонами нон грата 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России. Как подчеркнули в российском министерстве, такой шаг Парижа нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

В этот же день посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, где ему был заявлен решительный протест в связи «с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей».

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что высылка российских дипломатов — недальновидный шаг, который и дальше осложнит общение между странами, а также неминуемо приведет к ответным мерам.