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Минтранс поддержал планы ввести запрет на въезд европейских фур в Россию

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Представитель Минтранса считает целесообразным запретить въезд европейских фур в Россию с организацией схемы перецепки/перегрузки товаров из стран Евросоюза на российских таможенных терминалах. Об этом говорится в сообщении Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в среду, 18 мая.

Очередное совещание на эту тему состоялось в Минтрансе накануне.

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«Представитель Минтранса России отметил успешный опыт белорусских коллег в организации схемы перецепок/перегрузок на приграничных терминалах Республики Беларусь и высказал мнение о целесообразности введения аналогичных мер в Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

При этом участники совещания от Федеральной таможенной службы (ФТС), Минпромторга и Минсельхоза заявили, что сомневаются в возможности реализации схемы перецепки или перегруза товаров на границе. аналогичной той, что ввели в Белоруссии. Теперь власти будут анализировать пропускную способность приграничных таможенных терминалов, сообщили в АСМАП.

С 8 апреля 2022 года таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, в том числе транзитного, зарегистрированного в этих государствах.

С 16 апреля белорусские власти объявили об аналогичных мерах на своей территории для грузовиков из ЕС. Сегодня на терминалах в Белоруссии перегружают товары на машины с российскими и белорусскими номерами, которые далее следуют в том числе в Россию. Из-за этого на границах образовались большие очереди на обслуживание фур.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Минтранса.

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