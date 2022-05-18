Титановый завод в Крыму вновь начнет производство удобрений

В Крыму завод ООО «Титановые инвестиции» в Армянске вновь будет производить удобрения аммофос. Процесс возобновится в этом году.

Директор завода Эдуард Курмачев рассказал ИА «Крыминформ», что сейчас идет подготовка цеха, а фактически производство стояло восемь лет.

Основные проблемы связаны с логистикой, доставкой в Крым основного сырья, фосфоросодержащего сырья и аммиака. Перевозка аммиака автомобильным транспортом была небезопасна. Но в связи с возобновлением железнодорожного сообщения производство готовится к запуску, пояснил Курмачев.

Также для возрождения производства необходимо увеличить штат предприятия — планируется набрать 200 сотрудников.

Агентство поясняет, что армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» является крупнейшим производителем диоксида титана пигментного качества на территории Восточной Европы.

У завода есть два цеха по производству диоксида титана пигментного качества, которые были запущены на базе Крымского государственного производственного объединения «Титан» в 1978 году.