В Минтрансе рассказали о разработке летающего автомобиля «Циклокар»

В России создан опытный образец летающего автомобиля «Циклокар». Увидеть его можно будет уже в обозримом будущем, заявил в среду, 18 мая, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Это уже не фантастика, это опытные образцы. Он 6 м длиной, 2,1 м шириной. Это реальный автомобиль, который может вертикально взлетать, который может зависать, совершать полет на 500 км», — сказал Савельев на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Глава Минтранса пояснил, что масса будущего аппарата составит более 2 т. Вместимость у него будет такая же, как у обычного автомобиля. «Циклокар» сможет поднять в воздух несколько человек.

Разработка принадлежит Институту теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН. Создать прототип летающей машины специалисты института планируют в кооперации с другими предприятиями за два года.

Также планируется разработать 30-килограммовый аппарат, который можно было бы задействовать для видеонаблюдения и перевозки грузов.