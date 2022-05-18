Опубликованы кадры обстрела позиций украинских военных с БТР в Песках

В поселке Пески в Донбассе продолжаются бои. В населенном пункте находится бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Известия» публикуют кадры обстрела позиций украинских военных с бронетранспортера.

По информации одного из полковников, в настоящее время обстановка в Песках напряженная. Украинские военные используют артиллерию по территории, которую занимают Вооруженные силы России и Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, ВСУ применяют оружие против мирных жителей. В ответ на такие действия российские военнослужащие «отрабатывают» их позиции и атакуют их технику. В том числе ВС РФ атакуют украинскую технику в Песках с помощью дронов.

Поселок Пески находится всего в 10 км от центра Донецка. Все восемь лет Пески — важный участок обороны. На севере от него находится Авдеевка, откуда артиллерия и реактивные системы залпового огня каждый день обстреливают Донецк. За все время боев украинские вооруженные формирования и Народная милиция ДНР создали подземные крепости, отрытые по всем правилам фортификации. С 2014 года в населенном пункте идет позиционная борьба.

Накануне Минобороны РФ показало кадры работы расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» в ходе спецоперации. В ведомстве отметили, что расчеты комплексов круглосуточно осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений российских Вооруженных сил, которые ведут наступательные действия.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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