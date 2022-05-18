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Австрия напомнила о невозможности ускоренного вступления Украины в ЕС

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг напомнил об отсутствии процедуры ускоренного вступления в Евросоюз, но указал, что Брюссель мог бы изучить возможности этого процесса с третьими странами. Об этом он рассказал 18 мая в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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Он заявил, что полностью «понимает на эмоциональном уровне» намерение Киева вступить в ЕС. Шалленбрг полагает, что все заинтересованы «в том, чтобы закрепить Украину в европейской семье, привести Украину к европейским ценностями и образу жизни».

«Но мы все знаем, что процесс присоединения может длиться годы, если не десятилетия. Турция имеет статус кандидата с 1999 года», — подчеркнул глава австрийского МИДа.

Он считает, что для обеспечения высокого уровня политических, экономических и научно-технических отношений между Евросоюзом и третьими странами необходимо обдумать новые модели продвижения интеграции с ЕС в обход обычной модели вступления.

17 мая президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена в июне. Заявку на вступление президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украины статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

Замглавы МИД России Александр Грушко считает, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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