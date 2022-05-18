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Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в России

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Необходимость в мобилизации в России отсутствует, россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства Владимира Путина. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе онлайн-марафона «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

Продолжается системное уничтожение военной инфраструктуры ВСУ. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
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По словам политика, он получает очень много вопросов о том, будет ли мобилизация в России.

«Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства», — сказал Кадыров.

Он обратил внимание, что это и есть патриотизм. Также он добавил, что специальная операция России по защите Донбасса выполняется на 100% и идет по плану.

Военнослужащие рады участвовать в спецоперации, выполняя задачи по освобождению Донбасса и территории Украины, подчеркнул Кадыров.

6 мая в Министерстве культуры РФ назвали фейком распространяющийся в социальных сетях документ о якобы мобилизации сотрудников сферы культуры.

Ранее в соцсетях также стали распространяться сообщения о том, что 9 мая Россия якобы планирует объявить войну Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление чушью и заявил, что «вероятность такого развития событий равна нулю».

5 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицательно ответил на вопрос о вероятности проведения в России мобилизации. По его словам, мобилизационных мероприятий в РФ не планируется.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. По словам Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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