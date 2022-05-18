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Послы Испании и Швеции прибыли в МИД РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Послы Испании Маркос Гомес Мартинес и Швеции Малена Мард прибыли в российское Министерство иностранных дел в среду, 18 мая.

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Мард прибыла в МИД России около 13 часов, сразу после приезда посла Испании.

Ранее в этот день сообщалось, что в МИД РФ были вызваны посол Франции Пьер Леви, посол Италии Джорджо Старач и посол Испании в связи с объявлением ответа Москвы на высылку из страны российских дипломатов.

Так, послу Франции был заявлен решительный протест в связи «с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипучреждений во Франции персонами нон гранта». МИД объявил 34 французских дипломатов персонами нон грата.

17 мая Россия объявила персонами нон гранта двух финских сотрудников посольства в Москве. Также МИД РФ выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерю в связи с выдворением двух сотрудников российского посольства в Хельсинки.

В последние месяцы страны Запада высылают российских дипломатов, Москва отвечает зеркально.

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