25 мая в Москве будет организован 6-й ежегодный TeleMultiMedia Forum 2022

Уже 25 мая 2022 года в Москве будет организован 6-й ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», основной темой которого станут изменения в медиапотреблении и телесмотрении под влиянием геополитических и экономических факторов. В рамках пленарного заседания и тематических сессий эксперты TeleMultiMedia Forum 2022 обсудят, как перестроится медиателеком в условиях ухода из России крупных зарубежных цифровых платформ и мейджоров, а также прекращение поставок популярного видеоконтента.

Регистрация участников, а также подробная информация представлена на сайте: http://www.tmtconferences.ru/events/tmm2022/

Пленарное заседание TeleMultiMedia Forum 2022 будет посвящено трансформации медиапотребления и телесмотрения, происходящей на фоне ухода с российского рынка крупных западных мейджоров. В ходе дискуссии представители государства, первые лица крупнейших российских медиахолдингов, поставщиков и производителей видеоконтента, а также операторы цифрового ТВ и ведущие отраслевые аналитики дадут прогнозы о том, как изменится медиапотребление и телесмотрение в стране под влиянием происходящих перемен.

В ходе тематических сессий эксперты TeleMultiMedia Forum 2022 определят ключевые тренды передела рынка онлайн-видеосервисов и производства оригинального контента в России, а также особенности доставки контента и будущее рынка цифровых платформ в изменившейся реальности.

На протяжении всего форума будет работать презентационная зона для телеканалов и производителей контента, где можно представить видеопродукты для операторов и стриминговых компаний. Предусмотрены специальные условия участия, за уточнением можно будет обращаться к организаторам.