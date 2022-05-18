Аналитики рассказали о снижении цен на шубы

Зимой 2021 года в среднем одна шуба стоила 77 033 рубля, а летом того же года в среднем уже 60 760 рублей. Таким образом, цена снизилась на 21%. Об этом свидетельствуют результаты исследования национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», которые поступили в редакцию «Известий» в среду, 18 мая.

Аналитики «Честного знака» проанализировали российский рынок шуб и выяснили, как меняется их средняя стоимость в зависимости от сезона.

На рынке шуб по видам изделий наибольшее снижение замечено в 2021 году в категории одежды из меха кролика или зайца: она подешевела на 34%. Шубы из меха енота упали в цене на 22%, из меха норки, песца или лисицы — на 11%, нутрии — на 10%, овчины — на 6%.

Эксперты связали снижение цен летом с низким сезоном и традиционными акциями на шубы.

«Аналитики «Честного знака» изучили ценовую динамику на меховые изделия с 2017 года и зафиксировали ежегодный тренд на снижение средней стоимости именно в период с мая по сентябрь. Наиболее привлекательные цены наблюдаются обычно в июне», — рассказала руководитель товарной группы «шубы» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Анна Петрушина.

Зимой 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го средняя стоимость меховых изделий выросла почти на 6%. В связи с этим сезонное снижение цен будет настоящим подспорьем для покупателей, полагает Петрушина.

Цифровая маркировка одежды из меха стартовала в России в 2016 году. Сейчас она также распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, духи, шины и фотоаппараты.

С декабря 2021 года в РФ ужесточили штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке. Для компаний и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих постановление правительства, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ № 204 и № 293.

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