Открылось сезонное грузовое сообщение между Хабаровском и Китаем

В Хабаровске 18 мая открылось сезонное грузовое сообщение с Китаем. Из пункта пропуска, расположенного на территории Хабаровского речного торгового порта, отправилась первая баржа. Она держит путь в порт Тунцзян.

В этом году сообщение возобновилось позже обычного из-за введения китайской стороной дополнительных мер противовирусного контроля. С российской стороны ключевые пограничные переходы готовы принимать и отправлять грузы уже месяц.

И.о. начальника Хабаровского таможенного поста Алексей Ефремов рассказал Vostokmedia, что грузовое сообщение с портами Тунцзян и Фуюань приостанавливалось только на зиму, когда не было навигации. Сегодня начинается доставка грузов в Тунцзян — туда отправили первый состав с углем. Грузы в Фуюань отправятся, ориентировочно, в субботу, 20 мая.

В свою очередь замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский отметил, что из-за санкций грузы из западных регионов страны будут переориентированы в порты Дальнего Востока.

Гендиректор АО «Хабаровский речной торговый порт» Юрий Обухов рассказал, что в этом сезоне грузопоток в гавани увеличится в несколько раз. Порт готов работать в круглосуточном режиме. Кроме того, планируется расширить контейнерную площадку и закупить специальный погрузчик, позволяющий транспортировать крупнотоннажные контейнеры весом до 40 т.

Если в прошлом году было перегружено около 128 тыс. т импортных грузов, то в этом году есть возможность обработать до 300 тыс. т различных товаров и сырья, отметил Обухов.

Ранее в Ozon Global «Известиям» рассказали, что россияне резко увеличили покупки товаров из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана. Их количество выросло в восемь раз. Вместе с этим время ожидания товара увеличилось почти в два раза: если раньше люди получали свои заказы, например, из Китая, через 14–20 дней, то теперь через месяц и более.