Кадыров рассказал о реакции на критику Пескова в свой адрес

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 18 мая, заявил, что дружит с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, однако не все его высказывания нравятся.

«На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания. <…> Вопросы про меня такие провокационные, и он должен отвечать на эти вопросы. Это чисто рабочие моменты», — заявил журналистам Кадыров.

Он также рассказал, что после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина высказал Пескову недовольство по поводу того, что чеченским журналистам не дали задать вопрос.

«Мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости, — заключил глава Чечни.

Накануне Песков заявил, что у него добрые отношения с Кадыровым. По его словам, в ходе общения они по-дружески критикуют друг друга.