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Песков оценил возможные последствия инициативы G7 по российской нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В случае применения санкций странами G7 в отношении российской нефти вопрос поставок топлива из России будет зависеть от экономической целесообразности. Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную инициативу США о введении пошлины на нефть вместо эмбарго.

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«Это вопрос экономической целесообразности», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что США на встрече министров финансов стран «Большой семерки» предложат вместо прямого эмбарго на российскую нефть введение дополнительных пошлин на нее.

По словам Пескова, в случае введения пошлин или эмбарго покупателям или придется платить больше, или искать альтернативные поставки нефти.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей — «экономическое самоубийство». Брюссель принимает политически мотивированные решения, которые наносят ущерб прежде всего экономике ЕС, отметил глава государства.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против рестрикции, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который в настоящее время обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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