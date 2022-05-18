В Кремле ответили на вопрос о капитуляции «Азовстали»

Сдача в плен военных с территории завода «Азовсталь» и переговоры никак не связаны между собой. Напротив, сейчас наблюдается полное нежелание украинской делегации продолжать переговоры, заявил в среду, 18 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы (переговоры и сдача украинских военных с «Азовстали»). Переговоры действительно не продвигаются, и мы действительно констатируем полное отсутствие желания украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — заявил официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, означает ли массовая сдача украинских бойцов в плен капитуляцию, Песков отметил, что трактовка может быть однозначной: те военные, которые укрывались на территории завода, складывают оружие и сдаются.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в утреннем брифинге рассказал о 694 боевиках «Азовстали», сдавшихся в плен за последние сутки, из них 29 м с ранениями различной степени тяжести.

17 мая Конашенков также сообщил, что накануне 265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. Среди них — военнослужащие и бойцы националистического подразделения «Азов». Российское ведомство опубликовало соответствующую видеозапись.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в российский плен.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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