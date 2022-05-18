В Красноярске впервые собрали троллейбус

В Красноярске на производственной площадке впервые собрали троллейбус. Сборкой занимались местная компания ООО «Белрус» и белорусская компания «БКМ Холдинг».

Решение о совместной работе по производству электротранспорта на базе Красноярска было принято на встрече чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Владимира Семашко и губернатора Красноярского края Александра Усса.

По словам главы региона, электротранспорт является приоритетом для Красноярска, поэтому троллейбусы здесь будут востребованы.

Новый троллейбус соответствует всем современным требованиям. В нем 25 посадочных мест, он рассчитан на 90 человек. Транспорт оборудован приспособлением для маломобильных пассажиров. В салоне кондиционер, камеры видеонаблюдения, мониторы, USB-зарядки для гаджетов и Wi-Fi.

На сборку троллейбуса ушло три месяца. При настроенном производстве и при наличии комплектующих троллейбусы будут собирать за месяц. По словам руководителя проекта по сборке техники ООО «Белрус» Дмитрия Левченко, которые приводит ИА KrasnoyarskMedia, кузов был доставлен в Красноярск из Белоруссии. Остальные детали — это комплектующие из России.

Компании планируют расширить производственную площадку, собирать будут не только троллейбусы, но и трамваи.

В конце осени по улицам Красноярска начали курсировать новые троллейбусы «Адмирал». Они способны двигаться автономно на расстоянии до 1 км, у них низкие полы и широкие дверные проемы. К 2025 году электротранспорт Красноярска обновится на 70%, а интервалы движения сократятся.