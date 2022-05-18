В Ленинском районе Махачкалы сняли режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) сняли в Ленинском районе Махачкалы. Он действовал с 2:45 18 мая.

«Решением руководителя оперативного штаба в Республике Дагестан режим КТО в Ленинском районе города Махачкала снят», — сказали в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Дагестану.

Ранее 18 мая Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в столице Дагестана в ходе проведения КТО были нейтрализованы двое боевиков. Уточнялось, что вооруженные бандиты планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики в городе.

Органы безопасности получили информацию о скрывающихся в Ленинском районе Махачкалы злоумышленниках, намеревающихся совершить теракт. Правоохранители предложили обнаруженным в районе электроподстанции бандитам сложить оружие и сдаться, но те открыли огонь. На месте перестрелки найдены автоматическое оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Потерь среди силовиков и пострадавших среди населения нет. Проводятся следственные действия.